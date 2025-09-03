Carmen Barbieri lapidaria contra Rocío Marengo por las acusaciones en el teatro

FOTO: Carmen Barbieri lapidaria contra Rocío Marengo por las acusaciones de consumición en el teatro

Como si algo le faltara al mundo de la farándula, volvió a instaurarse una guerra vintage entre Carmen Barbieri y Rocío Marengo, donde la conductora fue lapidaria con la mediática y, tras las acusaciones de consumos dentro de la sala, también terminó involucrada Mónica Farro.

El conflicto inició en el marco de la detención de la madre de Ayelén Paleo, lo que trajo a colación la etapa en que la bailarina formaba parte de “Fantástica” en 2010, dirigida por Carmen Barbieri, que acusaba a la artista de haber tenido relaciones con su entonces marido Santiago Bal, que producía el espectáculo.

Así que Marengo, que formaba parte del elenco, ratificó que en las instalaciones ocurrían escenas desagradables, como que “había olor a porro” y que Pamela Sosa la quiso “matar” al chocarla con una camioneta.

Pero Carmen salió al cruce y levantó el guante contra la mediática que espera su primer hijo: “No me gusta que mezcle las cosas porque ella mezcla todo y la gente cree que todo pasaba adentro del teatro”.

“No se estacionaba, no había prostitución o drogas en las instalaciones porque no hay tiempo cuando uno hace revista y sabe bailar, cantar y actuar, cosa que no sabe hacer Marengo,” continuó Carmen.

“Las que de verdad saben hacer todo, se la pasan en el escenario trabajando, como Tamara Gala, una gran bailarina de jazz y clásico, y Ayelén Paleo, de tango, que trabajan como locas y no tenían tiempo ni de hacer pis,” apuntó la conductora.

“Dice que casi la matan y fue en un estacionamiento al lado o enfrente o ¿por qué dice que estaba la prostitución dentro? Si pasaba, era afuera. No soy la madre de las chicas para cuidarlas”, insistió Barbieri.

Para cerrar, la presentadora acusó: “Tengo que corregirla en algunas cosas porque soy mayor, tengo años de experiencia y sé hacer todo lo que vos no sabés hacer. Te puedo enseñar. Con mi trabajo no te metas porque es sagrado”.

Por su parte, Farro, quien también formaba el elenco, se mostró a favor de la madre de Fede Bal: “Hablará por ella Marengo porque eso nunca pasó. Durante esa temporada, yo era la primera vedette, eran muchas y se mataban en la prensa, pero no pasó nada de eso.”