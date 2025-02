Carmen Barbieri decidió dejar fuera a Morena Rial de "Mañanísima"

Carmen Barbieri, conductora de "Mañanísima", reveló su decisión de no incluir a Morena Rial como panelista del programa de El Trece. La noticia surgió luego de que Barbieri revisara la entrevista que Rial brindó durante su última aparición, lo que la llevó a reconsiderar su lugar en el panel.

En su programa, Barbieri afirmó: "No está Morena Rial porque la nota de ayer fue una buena nota, es una voz muy buscada, una persona muy buscada y la gente la quería escuchar. No me importa el rating. Yo no llevo rating, llevo mi trabajo, me pagan. No lo hicimos por el rating, sino que fuimos los únicos que pudimos encontrar y traer a Morena Rial".

Barbieri justificó su decisión al señalar que, a pesar de las críticas, defiende su derecho a seleccionar a los panelistas. "Me pareció que con una sola aparición está bien. La gente opinaba en contra y a favor. Uno comete un error grave como robar, es verdad que no entraron a mi casa, pero la Justicia no somos nosotros. La Justicia le dio esa libertad. Fuimos criticados, yo me banco las críticas. No estoy a favor de la delincuencia, pero sí estoy a favor que se pueda integrar en la sociedad a una persona que comete errores", expresó la conductora.

/Inicio Código Embebido/

¿Por qué no llegó Morena Rial hoy a #Mañanísima? El descargo de Carmen Barbieri sobre el tema: “yo no estoy a favor de la delincuencia, pero sí creo en la reinserción social”.#lovieneltrece pic.twitter.com/8p7JbFt2nx — eltrece (@eltreceoficial) February 25, 2025

/Fin Código Embebido/

Además, Barbieri hizo hincapié en el comportamiento de Morena, indicando que ha enfrentado varias situaciones complicadas en su vida. "Ella vive cometiendo errores, se queda embarazada y no piensa en el bienestar de ese chico. Por eso le dije que espere un poco más y que piense. Ella va creciendo y seguramente va a reaccionar y ser una mujer de bien. Seguramente Jorge Rial está luchando para que así sea", agregó.

Finalmente, la conductora mencionó que a pesar de que Morena había expresado estar arrepentida, no pidió disculpas a la familia afectada por sus errores. "Dijo que estaba arrepentida, pero no pidió disculpas a la familia. No dormí en toda la noche, vi varias veces el programa, yo la respeté y la traté bien. Nadie le hizo un contrato, el tema de darle trabajo fue incentivarla. No vino hoy por mí, yo decidí, pero no por las críticas, iba a estar toda la semana, pero yo decidí que no", concluyó Barbieri.

Por otro lado, se mencionó que Morena Rial espera que le den una oportunidad en El Trece, ya que, según trascendió, les gustaría tenerla en "Cuestión de Peso".