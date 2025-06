Carla Junqueira denunció a Wanda Nara por impago de honorarios legales

Wanda Nara recibió una nueva acusación de parte de Carla Junqueira, la abogada que asistió a la empresaria en la primera etapa de su enfrentamiento legal con su ex marido Mauro Icardi, en el marco de la disputa por la tenencia de sus hijas. Junqueira afirmó que Nara se niega a pagarle sus honorarios y que, tras su asesoría, Ana Rosenfeld decidió apartarla del caso.

Durante una entrevista con Mariana Fabbiani en DDM, Junqueira relató cómo llegó a involucrarse en el caso y los motivos de su denuncia: “Ana me convocó, con el conocimiento previo de Wanda. Este reclamo por honorarios no es una situación aislada. Trabajamos para un cliente, logramos resultados y luego no quieren pagar”.

Además, precisó las diferencias entre su denuncia hacia Wanda y la que presentó contra Rosenfeld: “Lo de Rosenfeld es un tema más ético que de honorarios”.

En su relato, Junqueira detalló que, cuando Wanda llegó a Argentina con sus hijas durante las vacaciones de verano, decidió iniciar un juicio de alimentos contra Icardi. “En la respuesta a esa demanda, Icardi argumentó que la jurisdicción competente para tratar sobre alimentos, tenencia y visitas era la turca, donde reside la familia, lo que invalidaba el juicio argentino”, explicó la letrada.

Asimismo, Junqueira sostuvo que su relación con Rosenfeld se rompió de forma abrupta: “Ustedes saben mejor que yo, porque después me sacaron del caso. Yo entregué un escrito a la doctora Rosenfeld, un asesoramiento de derecho internacional, y ella simplemente me apartó del asunto, sin más contacto.”

“Luego, cuando ella dejó de estar en el caso, Nicolás Payarola tomó su lugar. Entonces, le envié la factura de honorarios y le pedí: ‘si ya no estás más en el caso, necesito que me pagues’”, concluyó.