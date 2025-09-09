En vivo

Espectáculos

Cande Vetrano habló sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La actriz no se mostró afectada por los rumores que aseguran que su amiga estuvo con su pareja. Expresó que "son cosas que pasan" y que se siente contenta en la actualidad.

09/09/2025 | 09:36Redacción Cadena 3

FOTO: Cande Vetrano habló sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre los rumores que vinculan a su pareja Andrés Gil con su amiga Gimena Accardi, como el tercero en discordia en su relación con Nicolás Vázquez.

La actriz de Casi Ángeles caminó por la alfombra roja de la avant premiere de ‘Verano Trippin’, película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna con la dirección de Morena Fernández Quinteros, junto a su pareja demostrando que hacen oídos sordos a los comentarios sobre su relación.

Al ser consultada por la prensa presente en el evento, Vetrano no escapó a las preguntas sobre su ánimo tras las recientes versiones que circularon en los últimos días.

“Superbién, estoy contenta”, contestó.

“¿Cómo te afecta lo que se dice?”, llegó a preguntar Santiago Riva Roy.

Tratando de tomárselo con calma, la actriz sostuvo: “Son cosas que pasan. La paja de la vida”.

Lectura rápida

¿Qué comentó Cande Vetrano sobre los rumores? La actriz se mostró tranquila y mencionó que “son cosas que pasan”.

¿Quiénes están involucrados en el rumor? Se menciona a Andrés Gil, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

¿Dónde ocurrió la aparición pública de Vetrano? En la alfombra roja de la avant premiere de ‘Verano Trippin’.

¿Qué dijo Cande sobre su estado anímico? Informó que se encuentra “superbién” y “contenta”.

¿Quién hizo la pregunta sobre su estado? Fue Santiago Riva Roy el que indagó sobre cómo le afectan los rumores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

