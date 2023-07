Burlando explicó por qué a Silvina Luna no le conviene demandar a Aníbal Lotocki

Fernando Burlando, el abogado de Silvina Luna, pidió en Desayuno Americano que continuaran las cadenas de oración porque la actriz está muy débil. Rápidamente, "Fuerza Silvina" se convirtió en tendencia en redes sociales. La modelo se encuentra internada en el Hospital Italiano desde el 13 de junio, nuevamente asistida por un respirador a raíz de un retroceso que sufrió durante el fin de semana.

Como Silvina no puede trabajar por sus problemas de salud, su situación económica no sería la mejor. Entonces le consultaron por la posibilidad de iniciar una demanda civil contra Aníbal Lotocki, pero el abogado explicó que “no tiene nada a su nombre”.

Por su parte, sus familiares y amigos están muy conformes con los médicos que la asisten. “Es emocionante ver el amor de su hermano Ezequiel. Están muy contenidos y muy conformes con el Hospital Italiano”, aclaró el abogado.

Silvina Luna, de 43 años, había experimentado una mejoría desde el jueves último, pero decayó durante el fin de semana y los médicos decidieron intubarla para que el organismo reciba el oxígeno necesario.

Por tal motivo, sus familiares y allegados volvieron a pedir una cadena de oración para la modelo, cuyo estado es "reservado", de acuerdo con el último parte dado a conocer.

La nota, firmada por la dirección médica del Hospital Italiano, de esta capital, indicó que "la paciente Silvina Luna ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de terapia intensiva de este hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio".

Luna se encuentra internada a la espera de un trasplante de riñón, mientras el equipo médico intenta disminuir los efectos de la encefalopatía, que refiere a cualquier afección que altera el normal funcionamiento del cerebro.