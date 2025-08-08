Benjamín Vicuña buscaría acciones legales contra la China Suárez por posteo polémico

El vínculo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña habría quedado destruido tras el polémico posteo de la actriz en el que expuso a su ex pareja, tildándolo de "mal padre" por haberle revocado el permiso libre para poder viajar a Turquía con sus hijos hace un mes.

Si bien el actor chileno se mantuvo calmo y no brindó declaraciones a la prensa, una fuente cercana a él asegura que planea iniciar acciones legales una vez que las "aguas se calmen".

Así lo informó Marina Calabró en su ciclo radial en El Observador: "Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones. Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir".

Guido Záffora, quien aseguró tener la misma información, sumó: "Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores. Tuvo que hablar".

Por otra parte, Marina recalcó que el posteo afectó la vida laboral del actor: "Se le cayeron laburos y marcas".