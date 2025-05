Ángela Leiva relata su angustiosa separación de Mariano Zelaya y su lucha por la sanación

Ángela Leiva se sinceró sobre su reciente ruptura con Mariano Zelaya, quien además de ser su ex pareja, actuó como su representante. La cantante hizo hincapié en que aún existe "una cautelar vigente" en su contra. El desglose emocional de su experiencia resaltó cómo se sintió luego de finalizar un vínculo que describió como tóxico.

En una reflexión sobre su trayectoria musical, la artista apuntó: "Entiendo que son las reglas del juego. Si deseas que la gente escuche tu música y conozca tu carrera, también deben conocer aspectos de tu vida personal".

Leiva mencionó su primer encuentro con Zelaya en 2019, momento en el que comenzó a recibir "amenazas por teléfono". Detalló cómo la relación se fue consolidando de forma orgánica, hasta convertirse en una fuente de malestar emocional.

La artista recordó el difícil proceso de terminar con una relación que la había afectado profundamente: "No estaba bien y no podía hablar del tema sin llorar. No quería exponerme más de lo que ya lo había hecho".

La cantante aseguró que durante su tiempo en pareja "hice de cuenta que eso no pasaba", enfatizando cuán perjudicial resultó la situación al dejar que las cosas se complicaran. Después de ocho años, entendió que había estado en un ciclo vicioso del que le costó mucho salir.

"Era mi pareja y también quien manejaba mis finanzas. Era complicado, ya que también tenía una relación cercana con mi familia", expresó. Esta complicidad hizo que el proceso de ruptura fuera aún más doloroso y difícil.

Ángela Leiva enfatizó: "Salí como un trapo de piso, arrastrándome. Cuando logré separarme, creía que sin él no era nada y que la música ya no era para mí. Fue una experiencia realmente dura".

En su proceso de sanación, la artista reveló que el amor propio y el deseo de ser feliz fueron claves para dejar atrás esa relación dañina: "No quería seguir con alguien a quien no amo, ¿a qué precio? No podía seguir así".

Finalmente, describió un emotivo momento en que su expareja le preguntó sobre su futuro, asegurando que no la dejaría sola. Este fue el punto de inflexión que la llevó a decidir que ya no quería continuar viviendo en una relación sin amor.