Ángel De Brito reveló la infidelidad que llevó a la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi
El conductor de LAM dio este lunes una información impactante que da un giro en la separación de la pareja.
18/08/2025 | 23:10Redacción Cadena 3
FOTO: La bomba de Ángel De Brito sobre Gime Accardi y Nico Vázquez
La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi sumó un impactante giro este lunes, ya que Ángel de Brito aseguró que hubo una infidelidad que fue determinante para la ruptura.
Si bien desde que se conoció el alejamiento se especulaba con posibles terceros en discordia, y en algún momento las versiones apuntaban al actor de "Rocky", el conductor de LAM ahora ha confirmado una infidelidad, pero de ella hacia él.
"Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", aseguró el periodista de espectáculos, subrayando que esta situación fue el detonante de la separación y afirmando que “es un secreto a voces”.
De Brito adelantó que “es el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena”. Aunque no dio el nombre del presunto tercero en discordia, ni confirmó si aún continúan en relación con la actriz, su compañera de programa, Yanina Latorre, deslizó que “todo indicaría que siguen” juntos.
"Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos igual venían mal desde hace un año. Pero en cierto momento él empezó a notar otras cosas que no eran por desgaste, pero en determinado momento se dio cuenta que había otra persona y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió", concluyó De Brito, dejando entrever el profundo impacto de esta revelación en la expareja.
Luego, y por presión de sus compañeros, el conductor de LAM deslizó que el tercero en discordia sería “un compañero de trabajo”, y mientras no aclaró de quién ni de dónde, su compañera apuntó que el señalado “es casado”.
Lectura rápida
¿Qué pasó? La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi se complicó por una infidelidad.
¿Quién lo reveló? La información fue proporcionada por Ángel De Brito en su programa LAM.
¿Cuándo sucedió? La revelación fue hecha el lunes 18 de agosto de 2025.
¿Dónde ocurrió? La noticia fue dada en el programa LAM, emitido por América TV.
¿Por qué fue importante? La infidelidad confirmada fue un factor crucial que condujo a la ruptura de la pareja.
[Fuente: Noticias Argentinas]