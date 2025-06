Ana Rosenfeld criticó a Mauro Icardi: "Desplegó su estrategia con maestría"

La abogada y amiga de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, se pronunció de manera directa respecto al accionar de Mauro Icardi en el contexto del conflicto que mantiene con su exesposa. Rosenfeld afirmó: “No me sorprende. Él es un gran jugador de ajedrez y siempre anticipó su jugada”.

La abogada destacó que el futbolista está llevando a cabo, de manera precisa, lo que previamente había advertido a Wanda en caso de una separación, como el empleo de la violencia económica y la exposición mediática de sus hijos. “Hizo su plan de acción y lo desplegó a la perfección. Está siguiendo todos los pasos que le había dicho a Wanda que iba a ejecutar si llegaban a separarse”, puntualizó.

A pesar de estas observaciones, Rosenfeld reconoció los esfuerzos de Icardi por mantener la unidad familiar. “Yo creo que ninguna pareja quiere separarse. Él siempre intentó preservar a la familia, y eso lo aplaudo”, expresó.

Finalmente, la abogada puso de manifiesto su cariño por ambos y la tristeza que siente por la manera en que se están desarrollando los acontecimientos. “Traté de sostenerlos tres años y medio. Me hubiera encantado un final diferente, no como se están dando las cosas. Me duele”, finalizó.