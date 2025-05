Alfredo Casero criticó a Julio Chávez tras el conflicto por su trabajo en televisión

FOTO: Alfredo Casero no perdona a Julio Chávez

Alfredo Casero abordó el enfrentamiento entre Ricardo Darín y Julio Chávez, expresando su opinión sobre ambos actores. Aunque admitió que no era fanático de la adaptación de El Eternauta, prefirió respaldar a Darín en este entredicho. En una aparición en Puro Show, Casero no dudó en aclarar sus sentimientos hacia Chávez, revelando: "A Julio Chávez no lo quiero ni un carajo, es mucho mejor Darín. Nosotros estábamos haciendo una novela y era soportar a un tipo que hizo que Facundo Arana se fuera".

El actor recordó el malestar que experimentó trabajando con Chávez, afirmando: "Arruinó mi último trabajo importante en la televisión, que fue Farsantes". Esta amarga experiencia lo llevó a recordar los momentos difíciles que vivió durante la producción, donde su relación con el actor fue tensa. Casero lamentó: "Traté de acercarme, pero te trata con un desprecio que se cree más grande de lo que es. No me olvido nunca lo que hizo, es muy importante para un artista como yo terminar bien un trabajo".

Finalmente, Casero reveló que el conflicto con Chávez no fue un caso aislado y que ya habían tenido enfrentamientos en el pasado. Describió al actor como alguien con una "forma muy peyorativa y baja de tratar a la gente, por eso no lo quiero".