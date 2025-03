Alex Caniggia: "El rico no tiene que ayudar al pobre; éste tiene que trabajar"

Alex Caniggia suele mostrarse rodeado de billetes y de cadenas de oro y le gusta presumir en redes sociales su estilo de vida, a pesar de las críticas que recibe, generalmente por su forma de ganarse la vida que hasta hace un tiempo fue participando en realities.

Ahora se promociona como manager de jugadores de fútbol en la empresa de su padre y parece estar ganando una fortuna, por eso da consejos y se permite hablar sobre la pobreza.

"Se piensan que el que tiene plata tiene que ayudar a los pobres y no, el pobre tiene que ir a trabajar. ¿Cómo crees que yo hice mi fortuna? Yo trabajo desde los 19 años en televisión. Ahora expandí mi mercado. Ya no hago más televisión. Hago otros negocios y soy representante de fútbol", explicó Alexander.

"No es así, el rico no tiene que ayudar al pobre. No. El pobre tiene que ir a trabajar y ganarse su plata. Nadie en la vida le debe nada a nadie. La vida no te debe nada. Así que corten la pelotudez con esa boludez que dicen los pobres. Sí. Corta la bocha", manifestó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia.