A los 83 años, murió la mítica cantante Tina Turner

Tina Turner murió este miércoles a los 83 años, según confirmó el periódico The Mirror.

La artista se encontraba enfrentando una larga enfermedad en su casa cerca de Zúrich en Suiza. En 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal y en 2017 debió someterse a un trasplante de riñón.

Un comunicado que anunció su fallecimiento rezaba: 'Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir'", publicaron en el medio británico.

La estrella, nacida en Estados Unidos, es conocida por éxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

Con diez álbumes de estudio y otros tantos grabados en sus giras o en recopilaciones, Tina Turner acumuló distintos premios –incluyendo 12 Grammys- y también tuvo algunas breves participaciones en el cine en producciones como “Tommy” (1975), “Max Max” (1985) -con Mel Gibson- y “Last Action Hero” -con Arnold Schwarzenegger- en 1993.

Noticia en desarrollo.