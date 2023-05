Alec Baldwin salió después de meses y se peleó con una moza

La mujer encargada de la coordinación de los mozos que atendieron la PEN America Spring Literary se quejó del supuesto maltrato que sufrió de parte del actor Alec Baldwin, cuando intentó que se corriera para permitir el paso de quienes debían servir la mesa.

Baldwin pasó meses sin salir, recluído en su casa, después de lo ocurrido mientras rodaba un wester, ocasión en que se disparó la pistola que le proveyeron para ensayar una escena y la bala mató a la directora de Fotografía.

Este lunes cuando el actor se paró para charlar con un amigo y bloqueó el paso de los mozos, que estaban comenzando a servir la cena.

“Soy jefa de equipo, lo que significa que básicamente le digo a los mozos cuándo dejar los platos, porque tenemos que hacerlo en un orden determinado”, explicó ella. “Estábamos por servirle a la persona que oficiaba como cabeza de una de las mesas, que justo resultó ser la persona con la que Baldwin estaba hablando”, continuó.

“Me acerqué a él y le dije: ‘Lo siento, señor, pero vamos a tener mozos recorriendo las mesas y sirviendo los platos en breve”, prosiguió en su relato.

Según le reveló al medio, entendía que el actor quería seguir conversando con su colega, pero “mi equipo y yo teníamos un trabajo que hacer”, afirmó. El comentario de la mesera enfureció a la estrella.

“Entonces, ¿cuándo es un buen momento para hablar con mis amigos?”, afirma que le preguntó Baldwin con ironía. La camarera contó que “no esperaba ese tipo de reacción” y reveló que él estaba claramente “muy agitado”.

“¿Tengo que explicárselo?”, le dijo la estrella a la moza, quien para no exacerbar la situación le dijo que no era necesario explicarle nada. “Entonces correte”, le dijo supuestamente Baldwin. “Después, muchos de mis compañeros de trabajo se me acercaron y me dijeron: ‘¿Sabes lo que dijo mientras te alejabas?’.

Yo no me enteré porque estaba concentrada en mi trabajo, pero al parecer me estaba llamando campesina”, afirmó.