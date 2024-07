¿Por qué bajar demasiado la edad de imputabilidad no es una solución?

En el quinto programa de "En familia, aquí y allá", el doctor Enrique Orschanski y el periodista José María "Chema" Forte abordaron un tema que generó un amplio debate en la sociedad argentina y otros países de la región: la baja de la edad de imputabilidad y cuál es la responsabilidad penal de los menores y la edad a la que se les puede imputar un delito.

Ambos coincidieron en Cadena 3 en que bajar la edad de imputabilidad no es la solución si no se implementan otras medidas adecuadas.

Orschanski subrayó que "bajar mucho la edad no es la solución" y que existe una "presión política muy fuerte" para hacerlo. En Argentina, la legislación actual establece que los menores de 16 años no pueden ser imputados, lo que se debe a su incapacidad para discernir las consecuencias de sus actos. "La edad queda arrinconada a un solo elemento que, de cambiarlo, no mermaría en absoluto los episodios de violencia", afirmó el doctor.

Por otra parte, Forte hizo referencia a un informe de Unicef que ilustra la ineficacia de bajar la edad penal. "En el Reino Unido, donde la edad penal es de 10 años, hay más de 500 niños encarcelados; mientras que, en Suiza, con una edad penal de 7 años, no hay niños encarcelados debido a un enfoque en la rehabilitación y reeducación", explicó.

En España, la edad penal es de 14 años y se encuentra en debate la posibilidad de bajarla. El periodista destacó que "hay una responsabilidad civil de los padres", lo que implica que los adultos también deben rendir cuentas por los delitos cometidos por menores.

Tanto el pediatra como el periodista coincidieron en que es fundamental ofrecer alternativas a los jóvenes. "El juego es lo que define a los chicos para que no cometan cosas que no corresponden ni con su edad ni con su condición", dijo Orschanski, quien enfatizó que los niños necesitan tiempo para jugar y aprender, y que la pobreza y la presión social son factores que influyen en su conducta delictiva.

"Un niño es un niño si dispone de su pleno tiempo para aprender y para jugar. Si tiene a alguien al lado que lo cuida y si tiene el tiempo disponible para jugar y para aprender, un niño no debería hacer otra cosa. Pero cuando está bajo presión para que delinca, para que cometa actos de los cuales no va a poder ser responsabilizado, cuando actúa bajo el efecto de alguna droga que lo intoxica, cuando actúa bajo el efecto de la enfermedad más grave, por lo menos en nuestro país, que es la pobreza, son todos factores que condicionan de que ese niño no pueda conducir sus actos y mucho menos reconocer las consecuencias", reflexionó el doctor.

Y añadió: "La edad es un mero dato y que la franja entre esa edad que se determina en cada país y la mayoría de edad, esa es la franja en la que los países deberían tener un sistema de recuperación, de reinserción y de enseñanza, pero básicamente la sociedad tiene que devolverles el juego. El juego es lo que define a los chicos en definitiva para que no cometan cosas que no corresponden ni con su edad ni con su condición".

El quinto capítulo de esta transmisión concluyó con un mensaje reflexivo de "Doña Jovita" sobre la importancia de la comunidad y la hermandad en la crianza de los niños, con un enfoque más humano y comprensivo hacia la juventud en riesgo.

