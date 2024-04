Transporte público: el Gobierno busca que se pueda pagar con cualquier tarjeta

Federico Albarenque

El gobierno quiere que el transporte público se pueda abonar con cualquier tarjeta.

Hay muchos municipios, por ejemplo Córdoba, que está buscando instrumentar la tarjeta SUBE para obtener los beneficios de los subsidios que otorga el gobierno nacional. En Ciudad de Buenos Aires, mayoritariamente, se utiliza la SUBE. En Córdoba, el transporte interurbano, emplea la tarjeta TIM.

Y uno se pregunta, ¿por qué no hay una posibilidad mucho más amplia para que sea más simple y más fácil para la gente? La mayoría de los vecinos tiene una tarjeta de crédito, o una tarjeta de débito, o tiene hasta billeteras virtuales. Entonces, ¿por qué no abrir la posibilidad de pagar con cualquier otra forma y no centralizarlo solamente en una tarjeta, por ejemplo, como la SUBE o como la Redbus en la ciudad de Córdoba?

La iniciativa propuesta por el Gobierno Nacional permitiría pagar los distintos sistemas de transporte urbano (no solo colectivos sino también trenes) con tarjetas bancarias de débito y crédito, prepagas y billeteras virtuales. De esta forma se eliminaría cualquier tipo exclusividad en el pago del transporte.

Para lograr esto, es necesario derogar un decreto del 2009 que puso en marcha un sistema único de boleto electrónico operado por Banco Nación.