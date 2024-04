Polémica por los talleres de formación situada docente

Federico Albarenque

Venimos hablando muchísimo de educación en este país, fundamentalmente de las universidades, pero también hay cuestiones a debatir, a discutir con respecto a inicial, primario, secundario.

En estos días a los padres de los alumnos de Córdoba les está llegando la comunicación de las escuelas contando que el próximo 30 de abril no habrá clases. Y esto es porque el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba decidió restituir este programa de formación situada docente, por lo cual el 30 de abril, el 12 de junio, el 29 de agosto y el 1 de octubre los alumnos no tendrán actividad escolar de manera presencial en el colegio, sino que además deberán desarrollar actividades a distancia en sus hogares.

Esto es porque se debe garantizar la continuidad pedagógica de los aprendizajes y demás, pero cuatro días en este año no concurrieron a clases. A ver, en la estadística va a figurar como que tuvieron clases ese día. Digo esto porque habitualmente tenemos paros docentes, que los alumnos no van, paros de transporte, adhesiones a paros de otro tipo, los feriados que se suman, sin contar por la situación particular de cada alumno.

Córdoba tiene previsto para este año 192 días de clases. Bueno, estos cuatro días ¿Cómo los computamos? ¿Y por qué digo polémica? Porque muchos padres ya han planteado por qué tienen que trasladar la tarea del aula al hogar. No todos los padres tienen disponibilidad ese día. ¿Es lo mismo un día de clases en la escuela que una actividad que va a decidir cada uno de los colegios para que lleven a su hogar y reemplazar ese día para capacitar a docentes, directivos y demás?

Dice la resolución 04/2024 del Ministerio de Educación "establecer que, en los días de desarrollo de las instancias de formación situadas, los estudiantes desarrollarán actividades domiciliarias, remotas y o a distancia, que va a prever cada institución, en el marco de su respectiva propuesta formativa. Establecer de manera excepcional en el fin de garantizar los días de clases previstos en el calendario escolar en caso de eventualidades y urgencias".

¿Es lo mismo la clase presencial o no? ¿Está bien que los cursos, las capacitaciones sean en horario de clases? ¿Se deberían hacer un sábado a contraturno? Por ejemplo, la primera capacitación es el martes 30 y el miércoles 1 de mayo es feriado. Luego, casi todas las capacitaciones son los viernes.

El docente tiene obligación de ir, no es que no va. El tema es el alumno. ¿Hay que capacitar a los docentes? Sí, perfecto. ¿Es bueno que se capacite? Sí.

Según el Ministerio de Educación esto es también en medida porque la experiencia anterior entre el 2001 y el 2004 fue bien vista por la docencia y por las entidades gremiales. Ahora el punto es que hay cuatro días al año que los chicos no van a clases o no van a ir a escuela. Y lo suplen con tareas en el hogar. ¿Es lo ideal? Habría que buscar otra forma de capacitarlos, sí, totalmente de acuerdo. Un día sábado, a contraturno, de manera virtual…

Es para pensarlo. Si es la solución, si es lo ideal, que los chicos no vayan a clases, no estén en el aula para capacitar a los docentes o si hay alternativas. Si es la única alternativa, si entienden los educadores que es la mejor manera, pues, bienvenido.