Más del 75% no se vacuna hace 6 meses contra el Covid

Federico Albarenque

Un estudio epidemiológico revela datos preocupantes: 3 de cada 4 argentinos mayores de 40 años llevan 6 meses o más sin recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.

Este estancamiento en la inmunización se da a pesar de que, durante el invierno, el Ministerio de Salud enfatizó la importancia de actualizar la vacunación en personas mayores de 60 años. Además, el 53,2% no muestra disposición para recibir una nueva dosis.

El relevamiento titulado "Actitudes y comportamientos hacia la vacunación de Covid-19", realizado del 31 de mayo al 17 de julio mediante entrevistas telefónicas, señala que el 76,9% no ha recibido una nueva dosis en los últimos 6 meses o más.

El 94,9% ha recibido al menos una vacuna, y el 42,4% afirma haber contraído Covid al menos una vez entre marzo de 2020 y mayo de 2023. Este estudio fue realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y el laboratorio Raffo.

En un contexto de escasa aplicación de refuerzos, el 71,9% de los no vacunados considera que tampoco deberían vacunarse otras personas. Solo el 14,5% cree que deberían hacerlo el personal estratégico y las personas de riesgo.

El 85,1% de los entrevistados vacunados ha recibido 3 dosis o más: el 54,9% ha recibido 4, el 30,9% ha recibido tres y el 13,4% ha recibido dos.

En el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se registra la mayor proporción con cuatro dosis o más (59,7%), en comparación con el interior del país (51,2%). Esta tendencia aumenta a partir de los 60 años. Los grupos de alto riesgo han recibido más dosis en comparación con los de riesgo intermedio o bajo.

Las principales motivaciones para aplicarse la vacuna o el refuerzo son la indicación expresa del médico (78,5%) y la necesidad del esquema completo para viajar al extranjero (76,0%). En tercer lugar se encuentra la preocupación por el aumento de casos debido a una nueva ola o variante (71,2%).

El 13,2% indica que no considera necesaria la vacunación, siendo una opinión predominante entre los no vacunados. El 62,8% considera efectiva la vacunación, mientras que el 24,0% señala que la consideró importante, pero ya no la considera necesaria.

"El coronavirus no se percibe como algo tan relevante como para vacunarse cada seis meses", comenta el infectólogo Eduardo López a Clarín.

"El Ministerio de Salud recomienda un refuerzo para mayores de 60 años y personas con factores de riesgo (con una bivalente), una inyección cada 6 meses. Ahora, los menores de 50 años sin comorbilidades pueden aplicarse una vacuna al año", añade López, subrayando que estas recomendaciones son a nivel mundial.