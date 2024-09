La educación no se recupera de la pandemia

Federico Albarenque

Esta decisión del gobierno nacional en su momento de darle continuidad a las medidas sanitarias fue una cuestión de conveniencia política. No lo decimos nosotros, lo dijo el ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

Y en el dato vamos a recordar algunos números. Porque parece tan lejano el tiempo de la pandemia y las medidas que se tomaron, pero las consecuencias siguen hasta ahora. Durante 2020, 4 de cada 10 jóvenes tuvieron bajo o nulo vínculo con sus docentes. No recibían tareas o lo hacían una vez por semana y sin devolución.

Digo esto porque nadie sabe cuánto tuvo que durar realmente, pero sí lo que duró efectivamente por conveniencia. En el primer semestre de 2021, o sea, un año después que se dictara la pandemia al ASPO, hubo semanas en las que 9 de cada 10 estudiantes no asistían a las aulas.

Estamos hablando un año después. Digo porque estas consecuencias son irreparables. Ese tiempo es irrecuperable. Los chicos, sobre todo los que estaban en cuarto, quinto, en los últimos años, después no tuvieron la posibilidad de recuperar todo eso que se perdió y que ahora no sabemos a ciencia cierta si esas disposiciones tuvieron que ver con una cuestión sanitaria, que nos cuidaban o nos engañaban.

A julio de 2021 había un millón de estudiantes en el país y aún no habían retomado la presidencialidad, según datos de UNICEF. O sea, pasó un año y medio y no sabíamos dónde estaban un millón de estudiantes.

De hecho, no hay números, estadísticos oficiales, para ver finalmente qué pasó. El daño es incalculable. Marina es integrante de Padres Organizados, una organización que en su momento reclamada por el regreso de los niños a las aulas. Y entendían que se estaba perdiendo muchísimo. Algo que después, con el tiempo, indudablemente vimos que era así porque todas las pruebas, evaluaciones que se vienen tomando post pandemia marcan una caída muy importante en el nivel educativo en la Argentina. Marina le decía a Cadena 3 sobre esto que dio a conocer el ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Están aceptando lo que nosotros decíamos en 2020, que era que había todas las evidencias de que no era razonable cerrar las escuelas y que los chicos no eran los responsables de lo que iba a suceder. Y, por otro lado, es la muestra de que tenemos instituciones que no funcionan, como son las Defensorías de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente", expresó.

Y nos detuvimos solamente en el plano educativo. Uno se imagina, aquellos que tuvieron que cerrar sus comercios, los que se quedaron sin empleo, los que todavía no se han podido recuperar de las medidas. Porque, insisto, una parte o un tramo de estas decisiones eran hasta avaladas y apoyadas por los sanitaristas porque entendían que era así. Y es muy probable que haya habido necesidad de un encierro durante un tiempo.

Habría que preguntarle a Guzmán, en nombre de esos chicos, en nombre de esos comerciantes, en nombre de todos, ¿desde qué día empezó a ser gratis el tema de encerrarnos? ¿Desde qué día no debimos estar encerrados y nos mantuvieron encerrados?

Les cierro con un dato de la Fundación Mediterránea y un estudio del economista Gustavo Reyes. Entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2021 cerraron 20.000 empresas en la Argentina, en parte por la crisis económica y en buena parte por las decisiones prolongadas del gobierno de turno durante la pandemia. ¿Quién le va a dar respuesta a toda esta gente? Los que perdieron sus empresas, los que perdieron su trabajo y, sobre todo, aquellos que no se recuperaron nunca.