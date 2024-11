Casi la mitad de los alumnos de primaria no logra niveles mínimos de aprendizaje

Federico Albarenque

Me permito plantear una pregunta a los padres: ¿realmente sus hijos están asistiendo a clases y adquiriendo conocimientos en estos días? Según los datos de las pruebas Aprender, casi la mitad de los alumnos de primaria no logra alcanzar niveles mínimos de aprendizaje. Este análisis, realizado por Argentinos por la Educación, abarca un periodo de recolección de datos entre 2016 y 2023. A pesar de los esfuerzos proclamados por ministros, presidentes y docentes, los resultados no reflejan una mejora en la educación.

Estamos a 28 de noviembre y muchos chicos no han tenido clases en las últimas semanas. Aunque el calendario escolar establece 190 días de clases, la realidad es diferente. Algunos alumnos no asisten porque han alcanzado el promedio y no necesitan presentarse a evaluaciones integradoras. Esto genera una ficción en el conteo de días de clase, ya que los datos estadísticos reflejan un cumplimiento que no se da en la práctica.

La situación es alarmante, especialmente en matemáticas. En primaria, 5 de cada 10 alumnos no pueden resolver problemas básicos, y en secundaria, 8 de cada 10 estudiantes de quinto o sexto año no alcanzan conocimientos mínimos. Esto plantea la pregunta sobre qué se puede modificar para mejorar esta situación. La educación no solo ocurre en el aula; también es fundamental el refuerzo en casa. Si los padres no practican con sus hijos, el problema se agrava.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En todas las materias se observa un aumento de alumnos que no logran adquirir conocimientos mínimos. La situación es preocupante y requiere una reflexión sobre la responsabilidad de cada actor involucrado en el sistema educativo. Hay que analizar qué se debe cambiar y cómo abordar el método de aprendizaje, que actualmente presenta fallas significativas.

La diferencia entre los alumnos que aprenden y los que no es alarmante. Cerca de la mitad de los estudiantes de tercer grado y entre 4 y 8 de cada 10 de sexto se desempeñan en niveles bajos en las pruebas. Es fundamental abrir el diálogo y escuchar a docentes y padres sobre esta realidad. Hoy, 28 de noviembre, la pregunta es cuántos alumnos han tenido clases con normalidad. Las respuestas son desalentadoras.

La educación de los chicos es lo prioritario, y no podemos permitirnos seguir dando ventajas en un mundo cada vez más globalizado.

Es fundamental sincerarse con los calendarios escolares y reconocer que los días estipulados no se cumplen en la práctica.