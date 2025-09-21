Recordamos los sucesos más destacados que ocurrieron un 21 de septiembre

FOTO: Efemérides: estos son los acontecimientos que ocurrieron un 21 de septiembre

Cada jornada del almanaque se distingue por hechos trascendentales que han dejado una huella en la historia. Por ello, resulta fundamental recordar los eventos que tuvieron lugar un 21 de septiembre.

1934

En Montreal, Canadá, nació Leonard Cohen, reconocido poeta, novelista y cantautor canadiense. Se destacó como uno de los cantautores más relevantes del folk estadounidense durante las décadas de los sesenta y setenta, ejerciendo una profunda influencia en muchos artistas de la época. En 2011, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

1895

En Murcia, España, nació Juan de la Cierva, inventor del autogiro, un precursor del helicóptero que innovó la aviación.

1874

En Cheltenham, Reino Unido, nació el compositor británico Gustav Holst, célebre por su obra más emblemática, la sinfonía "The Planets" de 1916, así como por su composición coral "The Hymn of Jesus" de 1917.

1866

En Bromley, Inglaterra, nació Herbert George Wells, conocido como H. G. Wells, un prolífico escritor británico, famoso por sus novelas de ciencia ficción, incluyendo "La máquina del tiempo" (1895) y "La guerra de los mundos" (1898).

1452

En Ferrara, Italia, nació Girolamo Savonarola, apodado "monje negro", un predicador y reformista italiano que fue acusado de herejía y ejecutado por su intento de combatir la corrupción en la Iglesia, denunciando al papa Alejandro VI.

1860

En Frankfurt del Main, Alemania, falleció Arthur Schopenhauer, un influyente filósofo alemán que dejó un legado profundo en la filosofía contemporánea.

1832

En Abbotsford, Reino Unido, murió sir Walter Scott, un célebre escritor que es considerado el padre de la novela histórica con obras como "Ivanhoe".

1576

Falleció en Roma, Italia, el filósofo y matemático Jerónimo Cardano, conocido por sus contribuciones al desarrollo de la teoría de ecuaciones.

1558

En el Monasterio de Yuste, en Cáceres, España, murió el emperador Carlos V, quien dejó una huella perdurable en la historia de España y Alemania.

1327

Eduardo II fue asesinado en el castillo de Berkeley, Inglaterra, tras haber sido obligado a abdicar, bajo órdenes de Isabel de Francia y su amante Mortimer.

454

En Roma, el emperador Valentiniano III asesinó al general Flavio Aecio, poniendo fin a su gran influencia política en el imperio.

19 a.C.

En Brindisi, Italia, falleció el poeta Virgilio, famoso por sus obras "Geórgicas" y "Eneida", donde narra las hazañas del héroe troyano Eneas.

La efeméride más relevante de este día es el nacimiento de Leonard Cohen en 1934, que se convirtió en una figura clave del folk estadounidense, impactando a numerosas generaciones de artistas y recibiendo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

