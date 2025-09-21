En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Efemérides

Recordamos los sucesos más destacados que ocurrieron un 21 de septiembre

Hoy rememoramos los acontecimientos más significativos que tuvieron lugar un 21 de septiembre a lo largo de la historia, desde nacimientos icónicos hasta muertes que marcaron una época.

21/09/2025 | 07:06Redacción Cadena 3

FOTO: Efemérides: estos son los acontecimientos que ocurrieron un 21 de septiembre

Efemérides del 21 de septiembre

Cada jornada del almanaque se distingue por hechos trascendentales que han dejado una huella en la historia. Por ello, resulta fundamental recordar los eventos que tuvieron lugar un 21 de septiembre.

1934

En Montreal, Canadá, nació Leonard Cohen, reconocido poeta, novelista y cantautor canadiense. Se destacó como uno de los cantautores más relevantes del folk estadounidense durante las décadas de los sesenta y setenta, ejerciendo una profunda influencia en muchos artistas de la época. En 2011, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

1895

En Murcia, España, nació Juan de la Cierva, inventor del autogiro, un precursor del helicóptero que innovó la aviación.

1874

En Cheltenham, Reino Unido, nació el compositor británico Gustav Holst, célebre por su obra más emblemática, la sinfonía "The Planets" de 1916, así como por su composición coral "The Hymn of Jesus" de 1917.

1866

En Bromley, Inglaterra, nació Herbert George Wells, conocido como H. G. Wells, un prolífico escritor británico, famoso por sus novelas de ciencia ficción, incluyendo "La máquina del tiempo" (1895) y "La guerra de los mundos" (1898).

1452

En Ferrara, Italia, nació Girolamo Savonarola, apodado "monje negro", un predicador y reformista italiano que fue acusado de herejía y ejecutado por su intento de combatir la corrupción en la Iglesia, denunciando al papa Alejandro VI.

1860

En Frankfurt del Main, Alemania, falleció Arthur Schopenhauer, un influyente filósofo alemán que dejó un legado profundo en la filosofía contemporánea.

1832

En Abbotsford, Reino Unido, murió sir Walter Scott, un célebre escritor que es considerado el padre de la novela histórica con obras como "Ivanhoe".

1576

Falleció en Roma, Italia, el filósofo y matemático Jerónimo Cardano, conocido por sus contribuciones al desarrollo de la teoría de ecuaciones.

1558

En el Monasterio de Yuste, en Cáceres, España, murió el emperador Carlos V, quien dejó una huella perdurable en la historia de España y Alemania.

1327

Eduardo II fue asesinado en el castillo de Berkeley, Inglaterra, tras haber sido obligado a abdicar, bajo órdenes de Isabel de Francia y su amante Mortimer.

454

En Roma, el emperador Valentiniano III asesinó al general Flavio Aecio, poniendo fin a su gran influencia política en el imperio.

19 a.C.

En Brindisi, Italia, falleció el poeta Virgilio, famoso por sus obras "Geórgicas" y "Eneida", donde narra las hazañas del héroe troyano Eneas.

La efeméride más relevante de este día es el nacimiento de Leonard Cohen en 1934, que se convirtió en una figura clave del folk estadounidense, impactando a numerosas generaciones de artistas y recibiendo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Te invitamos a descubrir más sobre las efemérides y los eventos históricos que han influido en nuestra cultura y sociedad.

Lo más visto

Efemérides

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho