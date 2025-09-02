2 de septiembre: eventos históricos que marcaron este día en distintas épocas

FOTO: Efemérides: estos son los acontecimientos que ocurrieron un 2 de septiembre

Cada jornada del calendario histórico se caracteriza por acontecimientos significativos que han dejado una profunda huella en la historia. Por ello, resulta fundamental recordar cuáles fueron las efemérides que ocurrieron un 2 de septiembre.

1877: Nacimiento de Frederick Soddy

En Eastbourne, Reino Unido, nació Frederick Soddy, un químico inglés que sería galardonado con el Premio Nobel de Química en 1921. Su labor se centró en el estudio de la química radiactiva y aportó significativas investigaciones sobre la existencia y naturaleza de los isótopos, que son versiones de un mismo elemento con diferentes masas nucleares. (Hace 148 años)

905: Nacimiento de Constantino VII

En Constantinopla, actual Estambul, nació quien sería emperador bizantino, Constantino VII. Bajo la regencia de su tío Alejandro y posteriormente de su madre Zoé, gobernó hasta su muerte en 959. Su reinado se destacó por las guerras contra musulmanes y su papel como erudito y escritor. (Hace 1120 años)

1937: Fallecimiento de Pierre de Coubertin

Pierre de Coubertin, pedagogo francés y fundador de los Juegos Olímpicos modernos, falleció en Ginebra, Suiza. Su legado en el deporte y la educación perdura hasta la actualidad. (Hace 88 años)

1969: Muerte de Ho Chi Minh

El líder de Vietnam, Ho Chi Minh, falleció en su residencia de Hanoi a los 79 años. Fue una figura crucial en la lucha por la independencia de Vietnam y el establecimiento de la República vietnamita. (Hace 56 años)

1973: Fallecimiento de J. R. R. Tolkien

En Bournemouth, Reino Unido, murió John R. R. Tolkien, el célebre filólogo y autor de obras de fantasía épica como 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos'. Su influencia en la literatura es indiscutible. (Hace 52 años)

1652: Muerte de José Ribera

En Nápoles, Italia, falleció el pintor español José Ribera, conocido como 'El Españoleto'. Sus obras, que incluyen 'El martirio de San Felipe', reflejan su notable talento en el tenebrismo. (Hace 373 años)

El evento más significativo del día es el nacimiento de Frederick Soddy en 1877. Sus investigaciones sobre química radiactiva revolucionaron el entendimiento de la materia, lo que le valió el Premio Nobel en 1921. Su impacto en la ciencia sigue vigente.

Para concluir, se invita a explorar más efemérides a diario y conocer los eventos más trascendentales que han moldeado la historia.