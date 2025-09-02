En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Efemérides

2 de septiembre: eventos históricos que marcaron este día en distintas épocas

Un 2 de septiembre ocurrieron importantes acontecimientos que dejaron huella en la historia. Desde nacimientos destacados como el de Frederick Soddy hasta la muerte de figuras como John R. R. Tolkien, aquí te contamos más.

02/09/2025 | 07:02Redacción Cadena 3

FOTO: Efemérides: estos son los acontecimientos que ocurrieron un 2 de septiembre

Cada jornada del calendario histórico se caracteriza por acontecimientos significativos que han dejado una profunda huella en la historia. Por ello, resulta fundamental recordar cuáles fueron las efemérides que ocurrieron un 2 de septiembre.

1877: Nacimiento de Frederick Soddy

En Eastbourne, Reino Unido, nació Frederick Soddy, un químico inglés que sería galardonado con el Premio Nobel de Química en 1921. Su labor se centró en el estudio de la química radiactiva y aportó significativas investigaciones sobre la existencia y naturaleza de los isótopos, que son versiones de un mismo elemento con diferentes masas nucleares. (Hace 148 años)

905: Nacimiento de Constantino VII

En Constantinopla, actual Estambul, nació quien sería emperador bizantino, Constantino VII. Bajo la regencia de su tío Alejandro y posteriormente de su madre Zoé, gobernó hasta su muerte en 959. Su reinado se destacó por las guerras contra musulmanes y su papel como erudito y escritor. (Hace 1120 años)

1937: Fallecimiento de Pierre de Coubertin

Pierre de Coubertin, pedagogo francés y fundador de los Juegos Olímpicos modernos, falleció en Ginebra, Suiza. Su legado en el deporte y la educación perdura hasta la actualidad. (Hace 88 años)

1969: Muerte de Ho Chi Minh

El líder de Vietnam, Ho Chi Minh, falleció en su residencia de Hanoi a los 79 años. Fue una figura crucial en la lucha por la independencia de Vietnam y el establecimiento de la República vietnamita. (Hace 56 años)

1973: Fallecimiento de J. R. R. Tolkien

En Bournemouth, Reino Unido, murió John R. R. Tolkien, el célebre filólogo y autor de obras de fantasía épica como 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos'. Su influencia en la literatura es indiscutible. (Hace 52 años)

1652: Muerte de José Ribera

En Nápoles, Italia, falleció el pintor español José Ribera, conocido como 'El Españoleto'. Sus obras, que incluyen 'El martirio de San Felipe', reflejan su notable talento en el tenebrismo. (Hace 373 años)

El evento más significativo del día es el nacimiento de Frederick Soddy en 1877. Sus investigaciones sobre química radiactiva revolucionaron el entendimiento de la materia, lo que le valió el Premio Nobel en 1921. Su impacto en la ciencia sigue vigente.

Para concluir, se invita a explorar más efemérides a diario y conocer los eventos más trascendentales que han moldeado la historia.

Lo más visto

Efemérides

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho