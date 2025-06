Colapinto llega con buen 'feeling' al Red Bull Ring, los horarios para seguirlo

El argentino Franco Colapinto regresa a los circuitos para su quinta presentación de la temporada en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Un fin de semana es especialmente significativo para el equipo BWT Alpine Formula One, cuyo patrocinante principal tiene su sede en cercanías de Salzburgo.

El Red Bull Ring -4.318 mts.-, es un trazado ubicado en las pintorescas montañas de Estiria, que combina sus vistas impresionantes con un promedio de alta velocidad que plantea -además- el máximo desnivel del calendario, 63 mts. entre su parte más baja y la más alta.

/Inicio Código Embebido/

It’s the shortest track on this year’s calendar — Spielberg Circuit ??????



As we head to Austria, hop on board with @FranColapinto for a lap around the track in this week’s @eni race preview. pic.twitter.com/mthD1tjFQr