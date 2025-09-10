Selección Argentina: fechas y rivales de sus próximos amistosos tras Eliminatorias

FOTO: Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina tras las Eliminatorias

La Selección argentina, flamante campeona de la Copa América 2024, revalidando el título del 2021 y estirando el momento histórico que atraviesa de la mano de Lionel Scaloni, comienza su preparación para el Mundial 2026 tras lograr el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias.

Concluido el cambio hacia la Copa del Mundo, el conjunto nacional ahora afrontará una serie de amistosos en la próxima ventana FIFA.

Cuándo juega la Selección Argentina

La Selección argentina vuelve a jugar recién en octubre de 2025. Será en la primera doble fecha tras Eliminatorias, cuando dispute dos amistosos en Estados Unidos.

Primero enfrentará a Venezuela, el viernes 10 de octubre en Miami. Luego, el lunes 13, enfrentará a Puerto Rico en Chicago.

En noviembre será el turno de una gira por Asia y África entre el 10 y 18 de noviembre, con paradas en Luanda, en Angola, y Kerala, en India, aunque los rivales todavía no fueron confirmados.

Calendario de la Selección Argentina en 2025: fechas y rivales

Argentina vs Venezuela | 10/10 21 horas - Hard Rock Stadium de Miami

Argentina vs Puerto Rico | 13/10 21 horas - Soldier Field de Chicago