River y Boca enfrentarán elevadas sanciones de la FIFA tras su paso por el Mundial

A pesar de regresar anticipadamente a Argentina tras ser eliminados en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, River y Boca obtuvieron premios económicos significativos por su participación en el certamen internacional. Sin embargo, sus conductas antideportivas les acarrearon severas sanciones.

La FIFA impuso multas a ambos clubes argentinos a raíz del elevado número de amonestaciones y expulsiones que acumularon durante la competencia. De los 10 futbolistas que recibieron tarjeta roja en esta fase del torneo, cinco fueron de River y Boca, convirtiéndolos en los equipos más penalizados.

Según el informe oficial, River deberá afrontar la mayor carga económica con multas que ascenderán a USD 200.040. Este monto incluye 11 tarjetas amarillas (a U$S 12.500 cada una, totalizando U$S 137.500), dos expulsiones por doble amarilla (USD 18.770 cada una, lo que suma USD 37.540) y una tarjeta roja directa (valorada en U$S 25.000).

Boca, por otro lado, recibió una multa de USD 112.500: esto incluye cinco tarjetas amarillas (totalizando USD 62.500) y dos expulsiones por roja directa que ocurrieron durante el empate 2 a 2 contra Benfica (U$S 25.000 cada una, total U$S 50.000).

Aunque estas sanciones son menores comparadas con los premios por su participación, representan una advertencia en materia disciplinaria para ambos conjuntos. Con miras a futuras ediciones, la FIFA podría endurecer aún más estas sanciones para promover un juego más limpio.

Cuánto dinero recibieron River y Boca por participar en el Mundial de Clubes

Por su simple participación, la FIFA compensó a cada uno de los 32 equipos que clasficaron con USD 15.210.000. En el caso de River, esta cifra aumentó debido a sus resultados en la fase de grupos. Tras vencer a Urawa Red Diamonds, el equipo argentino acumuló 2 millones de dólares adicionales en premios, y luego, tras empatar con Rayados de Monterrey en su segundo partido, incorporó otro millón de dólares. Así, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo regresó a Argentina con un total de USD 18.210.000 en premios.

El Xeneize, por su parte, también recibió USD 15,21 millones de dólares por su clasificación de parte de la FIFA. A esa suma se le sumaron un millón de dólares por el empate ante Benfica y otro millón por la igualdad contra Auckland City. De esta manera, el club cerró su participación con un total de USD 17,21 millones en premios.