Qué dijo Sebastián Sosa tras quedar en libertad en la causa por abuso

El arquero de Vélez Sársfield, Sebastián Sosa, fue liberado durante la jornada de este miércoles y consultado por la prensa se expresó respecto a la posibilidad de volver a su domicilio en Buenos Aires.

“La verdad lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la Justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto”, afirmó el deportista ante la prensa.

El arquero afirmó que no brindará detalles y que como cualquier persona privada de su libertad deseaba salir y poder regresar a su casa.

“Yo repudio todo acto de violencia, lo dije desde el primer día y desde el primer momento me puse en esa postura y es lo que sostengo hasta el día de hoy”, afirmó.

En declaraciones a La Gaceta de Tucumán, el arquero aclaró que se durmió y no puede decir mucho más.

“Desde el primer momento vengo manifestando que soy inocente, no cometí ningún delito y confío plenamente en la Justicia tucumana y lo que más espero es que se sepa toda la verdad de esta situación”, afirmó el futbolista.

“Me pareció demasiado todo, estar inmerso en esta situación solo por un intercambio de mensajes. No ocultamos nada ni dijimos ninguna mentira para con las otras partes. Por eso creo que fue demasiado lo que me tocó vivir estos días. Mi familia y yo hemos pasado momentos muy difíciles y situaciones complicadas. Esperamos que la Justicia pueda actuar y que la verdad llegue pronto”, agregó.

Sosa aclaró que las redes sociales le dieron la posibilidad de conversar con todo el mundo. “Más allá de quien contactó a quién, yo reconozco que hubo intercambio de mensajes, pero de ahí en más no comparto que se diga que yo cometí algún delito o que hice algo perjudicial para mí o que merezca perder la libertad si lo único que hice fue hacerle una invitación a una persona”.

“No tengo nada para decir. Solo puedo contar lo que me tocó ver y como ya dije, en ese momento estaba todo bien, todo en orden, no había indicios de una inconformidad ni de que alguien la estuviera pasando mal. Después como dije y como dijo la chica también ‘Sosa se durmió’ y cuando uno se duerme no puede ver lo que pasa”, aseguró.

El jugador pagó una caución de 50 millones de pesos para obtener la libertad. Los otros tres involucrados permanecen detenidos y esperan una definición de la Justicia.

Informe de Gabriel Melián.