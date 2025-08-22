En vivo

Deportes

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la clasificación del Gran Premio de Hungría

Se corre este fin de semana la fecha 14 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.

22/08/2025 | 17:24Redacción Cadena 3

FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la clasificación del Gran Premio de Hungría

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Hungría en el circuito Balaton Park, que arrancó este viernes con las prácticas libres y sigue este sábado con la clasificación.

Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Horario de la clasificación del Gran Premio de Hungría de MotoGP

El MotoGP de Hungría tiene este sábado desde las 5:50 horas de la madrugada de la Argentina su clasificación.

Cronograma del MotoGP:

Sábado 23 de agosto

  • Práctica Libre 2 05:10
  • Clasificación 05:50
  • Sprint 10:00

Domingo 24 de agosto

  • Carrera 09:00

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de Hungría se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué evento se está disputando? El MotoGP de Hungría es la decimotercera fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo.

¿Quién es el campeón defensor? Jorge Martin es el actual campeón defensor del MotoGP.

¿Cuándo se lleva a cabo la clasificación? La clasificación será el sábado 23 de agosto a las 5:50 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el evento? El MotoGP de Hungría se realiza en el circuito Balaton Park.

¿Cómo se puede ver el evento en vivo? Se podrá ver en ESPN y Disney+, además de plataformas digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

