MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la clasificación del Gran Premio de Hungría

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Hungría en el circuito Balaton Park, que arrancó este viernes con las prácticas libres y sigue este sábado con la clasificación.
Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.
Horario de la clasificación del Gran Premio de Hungría de MotoGP
El MotoGP de Hungría tiene este sábado desde las 5:50 horas de la madrugada de la Argentina su clasificación.
Cronograma del MotoGP:
Sábado 23 de agosto
- Práctica Libre 2 05:10
- Clasificación 05:50
- Sprint 10:00
Domingo 24 de agosto
- Carrera 09:00
Dónde ver en vivo el MotoGP
El Gran Premio de Hungría se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
