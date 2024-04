Messi volvió con un golazo, pero Inter Miami igualó ante Colorado Rapids

Con el regreso de Lionel Messi, Inter Miami igualó 2 a 2 ante Colorado Rapids, como local, en un cotejo de la séptima fecha de la Major League Soccer (MLS), jugado esta noche y se le escapó la chance de llegar a la punta.

Rafael Navarro Leal, de penal, puso en ventaja a Colorado, mientras que Lionel Messi y Leonardo Afonso dieron vuelta el marcador pero sobre el final Cole Bassett dictaminó el empate.

/Inicio Código Embebido/

MESSIIIII



You just knew he was going to score on his return. ?? pic.twitter.com/2MZnD2TTTV