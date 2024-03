Inter Miami, sin Messi y con un doblete de Suárez, sumó otro triunfo en la MLS

Sin la presencia de Lionel Messi por lesión, Inter Miami derrotó por 3-1 al DC United por la Major League Soccer (MLS) con doblete de Luis Suarez y lidera el campeonato.

El delantero uruguayo, que fue suplente, jugó 30 minutos y fue determinante en el 3-1 en Washington; Campana completó la cuenta del equipo de Messi. Stroud abrió el marcador para el local, pero no pudo sostener la ventaja.

