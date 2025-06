Mascherano desafía críticas: "No nos maten de antemano, lucharemos contra PSG"

En la antesala del enfrentamiento en octavos de final del Mundial de Clubes 2025 entre Inter Miami y Paris Saint-Germain, el entrenador de “Las Garzas” Javier Mascherano habló con su habitual sinceridad y franqueza.

Durante la conferencia de prensa, el técnico argentino abordó la complejidad del encuentro contra el actual campeón de la Champions League, subrayando la importancia de no menospreciar a su equipo. “No somos ilusos y sabemos que somos el equipo más débil, pero no nos maten de antemano. Vamos a luchar”, expresó Mascherano con determinación.

El “Jefecito” resaltó el valor de haber llegado a este momento tras una fase de grupos difícil, enfrentando a equipos de renombre como Al Ahly, Porto y Palmeiras. “Nos hemos ganado el derecho de jugar este partido. No debemos llegar mañana pensando que ya hemos logrado algo y dejar pasar la ocasión. Debemos buscar hacer el partido perfecto para, en algún momento, tener una oportunidad de pelearlo”, añadió con convicción.

Asimismo, destacó que el PSG posee “un poderío único”, pero enfatizó en que su equipo debe establecer “su propio ritmo” para no ser superado durante el encuentro.

Mascherano también aprovechó para rememorar su relación con Luis Enrique, su exentrenador en Barcelona y actual técnico del PSG: “Será algo muy lindo verlo. Me ha marcado mucho. Para nosotros, que venimos de un lugar más bajo, enfrentarle es un gran desafío”, comentó.

Ambos compartieron tres exitosas temporadas en el “Barça”, donde incluyeron la conquista del triplete en 2015, junto a grandes figuras que actualmente también forman parte de Inter Miami, como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El esperado enfrentamiento se llevará a cabo este domingo desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Con una ilusión renovada, Mascherano instó a sus jugadores a mostrar valentía y emitió un mensaje conclusivo que encapsuló el espíritu de “Las Garzas”: “No sé cuántas veces tendremos la opción de enfrentar a un rival como PSG. Dentro de lo posible, hay que disfrutarlo, pero sin olvidar la competición”.