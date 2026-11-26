Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El ex presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y entregó un escrito de 23 páginas para responder a las tres causas penales que lo acusan de presunta administración fraudulenta y desobediencia tras su salida del club.

La presentación se realizó ante el fiscal Maximiliano Vence, quien ahora tiene un plazo de 90 días para revisar los documentos presentados, evaluar las pruebas y convocar a testigos, entre ellos a Alexis Cuello y Jhohan Romaña. Al finalizar este periodo, el fiscal decidirá si solicita el sobreseimiento de Moretti o si impulsa el avance de los casos hacia un juicio oral.

Durante su declaración, el ex dirigente rechazó las acusaciones de ilícitos y denunció que existió una maniobra para desplazarlo del club mediante lo que calificó como un "golpe de estado institucional". Además, afirmó haber cumplido con diversas obligaciones utilizando su capital personal.

En relación a Cuello, quien proviene de Almagro, Moretti relató que le proporcionó un Mercedes Benz CLC 230 usado, valorado en 30.000 dólares, debido a las dificultades de movilidad y las repetidas llegadas tarde del jugador a los entrenamientos. A pesar de que este movimiento no se reflejó en los balances oficiales del club, Moretti defendió su acción mencionando un contrato de mutuo que incluye su firma, la de Cuello y la del ex tesorero Pablo García Lago.

En cuanto a Romaña, Moretti explicó que en noviembre de 2025, el defensor reclamó a la institución el pago de tres sueldos y una prima adeudados, sumando un total de 214.000 dólares, advirtiendo que podría quedar libre. Aseguró haber cubierto esa deuda de su propio bolsillo para mantener al jugador, quien tenía una oferta de traspaso cercana a 5.000.000 dólares. Ante la falta de firma del secretario Martín Cigna, Moretti requirió la intervención de una escribana para dejar constancia de su desembolso.

Además, el ex presidente mencionó aportes personales por 20.660.000 pesos para evitar la salida de Rafael Pérez y justificó la gestión de la caja chica, que tenía ingresos y egresos diarios que oscilaban entre 250.000 y 10.000.000 pesos, para financiar actividades deportivas, el mantenimiento de la Ciudad Deportiva y la alimentación de los planteles.

Moretti también destacó que reclama el pago de una deuda estimada en 510.000 dólares, sustentada en cuatro préstamos de 50.000 dólares otorgados en 2019, durante la presidencia de Matías Lammens, y otros desembolsos posteriores. Por uno de estos créditos, ha iniciado un litigio comercial contra San Lorenzo que, incluyendo intereses, podría ascender a 270.000 dólares, monto que ha manifestado que destinaría a obras para las divisiones inferiores si logra cobrarlo.

Finalmente, Moretti desestimó las acusaciones relacionadas con los 25.000 dólares que se mencionan en un video oculto, el cual calificó de "editado y manipulado para dañar mi imagen". También negó vínculos indebidos con la barra y rebatió los cargos por el retraso en la convocatoria a Asamblea, en un expediente que está en curso en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, bajo la supervisión del juez subrogante José Beguelín.