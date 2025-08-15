En vivo

Deportes

Independiente visita a Vélez en la búsqueda de su primer triunfo en el Torneo Clausura

Los dirigidos por Julio Vaccari tuvieron un muy flojo comienzo de semestre y acumulan seis partidos sin ganar.

15/08/2025 | 08:33Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente quiere cortar con su mala racha.

Independiente visitará este sábado a Vélez, por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita cortar la preocupante seguidilla de partidos sin ganar.

El encuentro está programado para las 20:30, se disputará en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

Independiente quiere revertir el flojo comienzo de semestre que tuvo, ya que todavía no pudo conseguir ningún triunfo en el Torneo Clausura, además de que fue eliminado por Belgrano de Córdoba en los octavos de final de la Copa Argentina.

Como si esto fuera poco, en el plano internacional también se le complicó el panorama ya que en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana cayó 1-0 ante Universidad de Chile, aunque tendrá la oportunidad de definir la serie como local.

Vélez, por su parte, tuvo un arranque irregular en el que solo sumó cinco puntos en el Torneo Clausura y empieza a mirar con miedo la tabla anual, ya que le saca solo seis puntos a San Martín de San Juan, que ocupa el último lugar y estaría descendiendo.

Pese a este delicado momento en el plano nacional, en la Copa Libertadores es otro el andar, ya que en los octavos de final de la Copa Libertadores empató 0-0 ante Fortaleza de Brasil y definirá la serie ante su gente.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

  • Torneo Clausura
  • Fecha 5
  • Vélez – Independiente
  • Estadio: José Amalfitani
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Diego Ceballos
  • Hora: 20:30. TV: ESPN Premium

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Lectura rápida

¿Qué busca Independiente en su visita a Vélez? Cortar la seguidilla de partidos sin ganar en el Torneo Clausura.

¿Cuándo se jugará el encuentro? El partido está programado para las 20:30 del sábado.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? En el estadio José Amalfitani, hogar de Vélez.

¿Quiénes son los árbitros del partido? El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer y el VAR Diego Ceballos.

¿Cuál es la situación de Vélez en la tabla? Vélez ha sumado cinco puntos y está cerca de la zona de descenso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

