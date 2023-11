Imparable: Lautaro volvió a marcar y le dio la victoria al Inter en Champions

El delantero argentino Lautaro Martínez convirtió para la victoria del Inter de Milán, y selló la clasificación del equipo italiano a los octavos de final de la Liga de Campeones europea.

El "Nerazzuro" venció al Salzburgo del argentino Nicolás Capaldo por 1 a 0, como visitante, marcando el delantero campeón del mundo el único tanto del partido desde el punto de penal, a falta de 5 minutos.

Con este resultado, Inter se mantuvo como puntero junto con Real Sociedad (también clasificado) que derrotó a Benfica por 3 a 1 en San Sebastián. El equipo portugués, con los campeones del mundo Ángel Di María y Nicolás Otamendi de titulares, sufrió la cuarta derrota consecutiva y se quedó sin chances de clasificación.

Por otro lado, el Real Madrid, con el debut del nacionalizado argentino Nicolás Paz, logró también la clasificación a los octavos de final mediante la goleada 3-0 ante Braga, como local, a falta de dos fechas para la finalización del grupo C.

En el partido que contó con los tantos del español Brahim Diaz y los brasileños Vincius y Rodrygo, Paz, de 19 años, hizo su ingreso a los 30 minutos del segundo tiempo.

El hijo del exfutbolista Pablo Paz nació en Tenerife, pero ya jugó para el seleccionado argentino Sub-20 en el Sudamericano de Ecuador 2023 y fue citado por Lionel Scaloni en marzo pasado, donde realizó entrenamientos con el plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

