Gómez vs. Grenier: polémica en la qualy del US Open tras pelea con el banco rival
El argentino celebró con euforia un tanto y enojó al francés. La discusión estalló por comentarios del equipo rival en un tiebreak decisivo.
22/08/2025 | 15:21Redacción Cadena 3
FOTO: Federico Gómez
En la ronda final de la qualy del US Open, el argentino Federico Gómez y el francés Hugo Grenier protagonizaron un duelo parejo desde el inicio: los dos primeros sets se definieron en tiebreaks.
Pero fue en el segundo, tras un minibreak recuperado por el argentino y un festejo desaforado con gestos hacia el banco rival, cuando estalló la discusión entre ambos por un problema que lo inició un acompañante del francés.
Grenier reaccionó de inmediato, y le reclamó la efusividad a Gómez, quien respondió que los comentarios del equipo francés habían sido provocadores y que solo se descargó en el momento.
La umpire tuvo que intervenir para calmar los ánimos y el partido, que ya venía cargado de presión por el pase al cuadro principal, se volvió aún más tenso en ese cambio de lado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el US Open? Federico Gómez y Hugo Grenier tuvieron una pelea durante un partido de qualy.
¿Quiénes son los jugadores involucrados? El argentino Federico Gómez y el francés Hugo Grenier.
¿Cuándo sucedió el incidente? Durante la ronda final de la qualy del US Open.
¿Dónde se desarrolló el partido? En las canchas del US Open.
¿Por qué se generó la polémica? Por un festejo efusivo de Gómez que molestó a Grenier.
[Fuente: Noticias Argentinas]