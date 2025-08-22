Gómez vs. Grenier: polémica en la qualy del US Open tras pelea con el banco rival

En la ronda final de la qualy del US Open, el argentino Federico Gómez y el francés Hugo Grenier protagonizaron un duelo parejo desde el inicio: los dos primeros sets se definieron en tiebreaks.

Pero fue en el segundo, tras un minibreak recuperado por el argentino y un festejo desaforado con gestos hacia el banco rival, cuando estalló la discusión entre ambos por un problema que lo inició un acompañante del francés.

Grenier reaccionó de inmediato, y le reclamó la efusividad a Gómez, quien respondió que los comentarios del equipo francés habían sido provocadores y que solo se descargó en el momento.

La umpire tuvo que intervenir para calmar los ánimos y el partido, que ya venía cargado de presión por el pase al cuadro principal, se volvió aún más tenso en ese cambio de lado.