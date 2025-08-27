Etcheverry y Comesaña van por un lugar en la tercera ronda del US Open

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña jugarán este miércoles sus respectivos partidos correspondientes a la segunda ronda del US Open, que es el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El primero en salir a la cancha será Etcheverry, que no antes de las 12 del mediodía tendrá un duro cruce con el checo Jiri Lehecka, quien llegó a este torneo como el 20° preclasificado.

Etcheverry viene de ganarle con mucha solidez en su debut a su compatriota Camilo Ugo Carabelli por 6-3, 6-2 y 6-0, mientras que Lehecka necesitó de cuatro sets para eliminar a un peligroso rival como el croata Borna Coric.

El historial entre ambos está igualado con un triunfo por lado y la última vez que se cruzaron, que fue en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo 2025, Etcheverry se quedó con la victoria.

Más tarde, no antes de las 13:30, será el turno de Comesaña, quien tendrá una prueba de fuego frente al británico Cameron Norrie, un jugador que supo ser top 10 y que pese al bajón que tuvo en el ranking poco a poco está volviendo a su mejor versión.

Comesaña viene de dar uno de los golpes de la primera ronda al eliminar por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4 al estadounidense Alex Michelsen (28°), que es una de las grandes promesas del tenis mundial.

De esta manera, el marplatense irá en busca de otro gran triunfo que le permita alcanzar nuevamente la tercera ronda del Grand Slam neoyorquino, tal como lo hizo en el 2024.