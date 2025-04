Emiliano Vecchio revela poder de la barra en Rosario Central: "Me obligaron a irme"

Emiliano Vecchio, actual mediocampista de Defensores de Belgrano, sorprendió al señalar que su salida del segundo ciclo en Rosario Central estuvo estrechamente ligada a la barra liderada por Bracamonte. "Me dijeron que me tenía que ir del club", afirmó.

Al referirse a la decisión, expresó: "Cuando me llamó, ni lo dudé, de una. Con un montón de dudas, Rosario es una ciudad muy complicada...", confesó sobre el Kily González, el DT que lo solicitó para influir en la reconstrucción del “Canalla”.

No obstante, el rosarino se fue soltando y sus declaraciones sobre su vinculación con la barra sorprendieron: "La barra manejaba Central cuando era chico, manejaba a todos los jugadores. Tenías que firmar con la barra, no tenías opción. Cuando me fui en ese momento, me representaba la barrabrava como a todos los jugadores porque era así, y cuando vuelvo, esa persona estaba y como vengo de la mano del Kily no pudo decir nada. Era el jefe de la barra que falleció hace poco".

La relación con la barra determinó su salida: “Me dijeron que me tenía que ir”

Durante ese período, la relación con la hinchada se volvió muy tensa. De hecho, se les dedicaron banderas al recordar frases como "no queremos 20 palos, queremos más huevos", que surgieron tras un altercado con el árbitro Andrés Merlos. Posteriormente, tuvo que pedir disculpas públicas por comentarios desafortunados acerca de su cuenta bancaria.

En la continuación de la charla con TNT Sports, destacó: "Cuando el Kily se fue, me tocó a mí. Me golpearon la puerta. Eran un montón y delante de todos los compañeros me dijeron que me tenía que ir.

En ese momento, era el capitán del equipo y amenazaron a mi familia con un montón de cosas. No lo olvidaron, quedó así, 15 años después. Cuando el Kily se fue, hablaron con todos los entrenadores y el requisito número 1 era 'tenés que sacar a Emiliano', sentenció.

Por entonces, quien se convirtió en el centro de atención fue Leandro Somoza, sucesor del Kily en 2022: "Fue Somoza y como era su primera experiencia, dijo que sí, me sacó. Le dije 'vas a durar poco en Central, conozco el club, estos dirigentes te van a echar'. No tienes la espalda ni las herramientas para manejar un club como Central". Así solo dirigió 10 fechas. "Me quedé en Reserva, entrené a contraturno y cuando vos te vas, yo vuelvo". Así fue cuando entró la barra, me dijo "te tenés que ir", no me dejaron entrar, agarré mis cosas en una bolsa de residuos y me fui. Así fui de Central," concluyó.