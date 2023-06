El Balón de Oro se entregará el próximo 30 de octubre en París

La ceremonia de entrega del próximo Balón de Oro será el lunes 30 de octubre en el Teatro del Châtelet de París, anunció este viernes la revista France Football, organizadora histórica del evento.

En la gala se conocerán los nombres de los sucesores del francés Karim Benzema en categoría masculina y de la española Alexia Putellas en la femenina, así como los ganadores de otras categorías: Trofeo Kopa al mejor jugador joven de la temporada, el Trofeo Yashin al mejor arquero y el Premio Sócrates para recompensar proyectos sociales o caritativos.

Los nombres de los 30 candidatos al Balón de Oro masculino y de las 20 aspirantes al femenino se conocerán el 6 de septiembre.

