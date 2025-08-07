Designaciones arbitrales para la Copa Sudamericana 2025: Un repaso completo

FOTO: Ya están los árbitros designados para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol oficializó los árbitros para los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, y entre los cruces que involucran a equipos argentinos se destacan varias designaciones que traen consigo antecedentes resonantes.

En ese sentido, el encuentro entre Universidad de Chile e Independiente, pautado para el miércoles 13 de agosto en Santiago, estará a cargo de Anderson Daronco.

El juez brasileño no arbitraba al “Rojo” desde el recordado escándalo en la Libertadores 2018, cuando no sancionó una clara falta de Javier Pinola sobre Martín Benítez en el cruce ante River en el Monumental.

Godoy Cruz visitará a Atlético Mineiro el jueves 14 con el venezolano Alexis Herrera como juez principal, mientras que Ramón Abatti (Brasil) será el árbitro del choque entre Once Caldas y Huracán el martes 12 en Colombia.

El cruce argentino entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús se disputará también el jueves 14, con el peruano Kevin Ortega como responsable del arbitraje.

En tanto, Leandro Rey Hilfer fue el elegido para el duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica, en una de las pocas apariciones de jueces argentinos en esta instancia del torneo.

Los encuentros de ida se disputarán entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto, y las revanchas están previstas para la semana siguiente.

Las designaciones, como ocurre a menudo, ya comenzaron a ser materia de debate en la previa de una fase que suele marcar el pulso definitivo de las aspiraciones continentales.

Las ternas arbitrales para los octavos de final:

Once Caldas vs. Huracán

Árbitro: Ramón Abatti (BRA)

Asistentes: Guilherme Camino (BRA) - Neuza Back (BRA)

VAR: Daniel Nobre (BRA)

Independiente del Valle vs. Mushuc Runa

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Asistentes: José Antelo y Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Jorge Justiniano (BOL)

América de Cali vs. Fluminense

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Asistentes: Alejandro Molina y Carlos Poblete (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Bolívar vs. Cienciano

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Asistentes: Jhon Gallego y Roberto Padilla (COL)

VAR: José Ortiz (COL)

Alianza Lima vs. Universidad Católica

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)

Asistentes: Cristian Navarro y Gisela Trucco (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Universidad de Chile vs. Independiente

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Asistentes: Danilo Manis y Nailton Souza (BRA)

VAR: Edina Alves (BRA)

Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Asistentes: Lubin Torrealba y Alberto Ponte (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Central Córdoba vs. Lanús

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Asistentes: Michael Orue y Stephen Atoche (PER)

VAR: Diego Haro (PER)