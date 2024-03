Del arco al micrófono

Gabriel Rodríguez

Muchos jugadores consideran que entre los 30 y 40 años se vive la mejor etapa de la vida porque es cuando se alcanza un equilibrio ideal entre la juventud y la experiencia. Sin embargo, para un grupo selecto es “el final de sus vidas”.

Al momento de colgar los botines, la mayoría no está preparado para dar un giro de 180° y cambiar su vida por completo. Ese nuevo camino que comienza, muchas veces es sinuoso y difícil a la hora de buscar un nuevo reto que tenga el sentido que el fútbol le dejó.

La irrupción de los jugadores retirados en los medios de comunicación es mayor, cada vez son más los que eligen esta profesión, y mediante su experiencia en cancha terminan aggiornando los programas deportivos.

El nuevo integrante es Javier Hernán Klimowicz, de 47 años, arquero nacido futbolísticamente en Instituto e integrante del mejor equipo albirrojo de los últimos 34 años, aquel del “Tata” Martino que por esas cosas del destino no logró el ascenso.

El hermano de Diego, ex delantero de la Gloria, tío de Mateo actual jugador de Santos Laguna y papá de Luca, el goleador 2023 de la reserva de Alta Córdoba, comenta en Radio Diblu de Guayaquil y es panelista del programa “Equipo F” de ESPN Ecuador

El ‘Flaco’ se nacionalizó ecuatoriano y hasta jugó en esa selección, producto de haber estado 12 años en aquel país. Está recibido de entrenador luego de retirarse en el Emelec y sueña con dirigir en primera división “Pero no me gustó el cambio que hizo la liga ecuatoriana, porque yo estaba en la reserva, cambiaron el formato y pasó a ser un Sub-19, es decir que se volvió más formativa y yo buscaba otra cosa”, dijo a Cadena 3.

Klimowicz explicó que “Radio Diblu es como Cadena 3 porque abarca casi todo el país. Me hablaron para comentar en el Mundial de Qatar, no sabía si lo podía hacer porque uno cosa es saber y la otra es trasladar con palabras lo que uno vivió como futbolista”.

“Y me salió bien, me gustó la idea. Arranqué con un programa y los partidos de Emelec, y después todo lo demás. Y en julio de 2023 aparecí en Star Plus y ESPN para el torneo local”, amplió.

Existe la idea de que los ex futbolistas, pocas veces se preparan para tomar un micrófono o aparecer en cámara como analistas de fútbol, pero Klimowicz va en contra de eso: “Lo que empezó como un hobbie terminó siendo profesional, porque estudié en Deportea, en Buenos Aires y trato de capacitarme lo mejor que pueda”.

El ex arquero remarca que comparte las transmisiones de fútbol con un relator y un comentarista “Y yo hago el análisis, aportando de la parte técnica, táctica… Me están dando valor a lo que hago. No sé qué pasará pero hace año y medio nunca creí que iba a hacer esto”.

Por último deseó: “No quiero desaprovechar la oportunidad. Estar a la altura, porque sino el sistema te deja de lado. El periodista estudió, sabe y nosotros que venimos de afuera tenemos que insertarnos porque si no estás preparado quedás más expuesto”.