Cuándo y contra quién juega Inter Miami de Lionel Messi la final de la Leagues Cup
El conjunto de Florida, con el astro argentino, intentará el bicampeonato tras el título del año pasado.
28/08/2025 | 00:32Redacción Cadena 3
Con un doblete de Lionel Messi, Inter Miami derrotó a Orlando City por 3-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por la semifinal de la Leagues Cup 2025.
De esta manera, el equipo de Florida se clasificó a la final del certamen en busca de defender el título logrado el año pasado, que había significado el primer para la franquicia en su historia.
Las “Garzas” ahora esperan en la final por el vencedor de Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.
Cuándo se juega la final de la Leagues Cup 2025
Inter Miami jugará la final del certamen el próximo domingo 31 de agosto a las 20.55 (hora de Argentina) en condición de visitante.
Lectura rápida
¿Qué equipo jugará la final de la Leagues Cup 2025? Inter Miami jugará la final del torneo.
¿Cuándo se lleva a cabo la final? El domingo 31 de agosto a las 20.55 (hora de Argentina).
¿Quién marcó los goles en la semifinal? Lionel Messi anotó un doblete en la semifinal.
¿A qué equipo derrotó Inter Miami en la semifinal? A Orlando City con un marcador de 3-1.
¿Quiénes son los posibles rivales de Inter Miami en la final? Los Angeles Galaxy o Seattle Sounders.
[Fuente: Noticias Argentinas]