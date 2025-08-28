En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cuándo y contra quién juega Inter Miami de Lionel Messi la final de la Leagues Cup

El conjunto de Florida, con el astro argentino, intentará el bicampeonato tras el título del año pasado.

28/08/2025 | 00:32Redacción Cadena 3

FOTO: Cuándo y contra quién juega Inter Miami de Lionel Messi la final de la Leagues Cup

Con un doblete de Lionel Messi, Inter Miami derrotó a Orlando City por 3-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por la semifinal de la Leagues Cup 2025.

De esta manera, el equipo de Florida se clasificó a la final del certamen en busca de defender el título logrado el año pasado, que había significado el primer para la franquicia en su historia.

Las “Garzas” ahora esperan en la final por el vencedor de Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.

Cuándo se juega la final de la Leagues Cup 2025

Inter Miami jugará la final del certamen el próximo domingo 31 de agosto a las 20.55 (hora de Argentina) en condición de visitante.

Lectura rápida

¿Qué equipo jugará la final de la Leagues Cup 2025? Inter Miami jugará la final del torneo.

¿Cuándo se lleva a cabo la final? El domingo 31 de agosto a las 20.55 (hora de Argentina).

¿Quién marcó los goles en la semifinal? Lionel Messi anotó un doblete en la semifinal.

¿A qué equipo derrotó Inter Miami en la semifinal? A Orlando City con un marcador de 3-1.

¿Quiénes son los posibles rivales de Inter Miami en la final? Los Angeles Galaxy o Seattle Sounders.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho