Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs DC United: horario y formaciones

El conjunto de Florida, con Lionel Messi, disputa una nueva jornada de la MLS 2025. Se puede ver libre y en vivo por celular.

19/09/2025 | 14:08Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs DC United.

El Inter Miami de Lionel Messi recibe este sábado a DC United, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de recuperarse, tras dos derrotas al hilo, con una buena victoria ante Seattle Sounders con un tanto del astro rosarino.

Las posibles formaciones de Inter Miami vs DC United

INTER MIAMI: Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

DC UNITED: Barraza; Antley, Bartlett, Rowles, Schnegg; Hopkins, Servania, Peltola; Pirani, Benteke, Peglow. DT: René Weiler.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs DC United

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega contra Inter Miami? DC United es el rival del Inter Miami en esta fecha de la MLS.

¿Quién dirige a Inter Miami? Javier Mascherano es el director técnico del Inter Miami.

¿A qué hora es el partido? El partido se jugará a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se disputará el partido? En el Chase Stadium.

¿Cómo se puede ver el partido? A través del servicio de streaming Apple TV+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

