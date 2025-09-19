Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs DC United: horario y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi recibe este sábado a DC United, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de recuperarse, tras dos derrotas al hilo, con una buena victoria ante Seattle Sounders con un tanto del astro rosarino.

Las posibles formaciones de Inter Miami vs DC United

INTER MIAMI: Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

DC UNITED: Barraza; Antley, Bartlett, Rowles, Schnegg; Hopkins, Servania, Peltola; Pirani, Benteke, Peglow. DT: René Weiler.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs DC United

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.