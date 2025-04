Buffarini aclara su paso a Boca: ¿rechazó a San Lorenzo por el Xeneize?

Julio Buffarini, reconocido por su etapa como referente en San Lorenzo, dejó una huella significativa tras su paso por el club, siendo parte del equipo campeón de América en 2014. Su eficiente desempeño como lateral derecho lo convirtió en un ícono entre los hinchas. Sin embargo, su decisión de incorporarse a Boca Juniors generó reacciones adversas en el entorno de San Lorenzo, avivando rumores de traición y polémicas en redes sociales.

Ante la controversia, Buffarini decidió esclarecer su postura. En una entrevista con TNT Sports en enero, afirmó: "No dije que únicamente jugaría en San Lorenzo al regresar a Argentina. Si bien San Lorenzo tenía prioridad por el afecto que le tengo, no puedo acercarme al Bajo Flores ahora. Aprecio lo que hice como jugador."

Al detallar los motivos de su decisión, Buffet aseguró que desde San Pablo le habían ofrecido un préstamo de seis meses para regresar a San Lorenzo, el cual no pudo aceptar debido a razones familiares. Explicó que el club no podía formular una oferta formal, limitándose a informar: "Financiación para una compra no existe, solo contemplamos un préstamo." A los cinco meses, el club sanlorencista adquirió a Víctor Salazar por un monto mayor al solicitado por el equipo brasileño.

En relación a la polémica, el jugador sentenció: "Me ensuciaron con la afirmación de que rechacé a San Lorenzo para unirme a Boca." Según sus declaraciones, nunca recibió una propuesta concreta de la dirigencia de Boedo y esperó una oferta que finalmente no se concretó.

Con estas aclaraciones, Buffarini buscó cerrar un capítulo que impactó tanto en su carrera como a nivel personal, aunque en San Lorenzo las heridas parecen frescas y difíciles de sanar.

Trayectoria de Buffarini en San Lorenzo

Buffarini arribó a San Lorenzo a inicios de 2012 procedente de Ferro, donde vivió cuatro años memorables. Posteriormente, en 2016, se trasladó a San Pablo tras conseguir tres títulos significativos: el torneo local 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa 2016. Durante su etapa en San Lorenzo, el jugador sumó 177 partidos, marcó 13 goles y asistió en 17 ocasiones.