Brasil despide el 2026 con una abultada victoria 7-0 ante Singapur
La selección brasileña se recuperó de una inesperada derrota ante Japón al vencer a Singapur con un destacado triplete de Vinícius Jr.
FOTO: Vinícius Jr. se lució con un triplete.
Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- La selección de Brasil cerró el 2026 con una contundente goleada 7-0 contra su par de Singapur, en un partido donde Vinícius Jr. brilló con un impresionante triplete. Además del destacado jugador del Real Madrid, también marcaron Endrick, Estevao, Rayan y Raoul Suhaimi, quien anotó un autogol, en el encuentro disputado en el Estadio Nacional de Singapur.
Desde el comienzo, la tendencia favorable a Brasil fue evidente, ya que apenas a los 21 minutos de juego, el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti ya se encontraba 3-0, gracias a la actuación estelar de Vinícius, quien había anotado dos goles en la reciente derrota 3-2 frente a Japón.
Antes de que concluyera el primer tiempo, la "Canarinha" logró establecer el 4-0 mediante un gol de Endrick. En el segundo tiempo, Estevao y Rayan se encargaron de sumar el quinto y sexto gol, mientras que el 7-0 definitivo llegó a través de un autogol de Suhaimi.
Con esta victoria, Brasil se despide de un año decepcionante, en el que sufrió la eliminación en la Copa del Mundo 2026 a manos de Noruega, marcando su peor desempeño en el torneo desde 1990.
Lectura rápida
¿Qué resultado obtuvo Brasil?
Brasil ganó 7-0 a Singapur en un partido amistoso.
¿Quién destacó en el partido?
Vinícius Jr. tuvo una actuación destacada, anotando tres goles.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 17 de noviembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se realizó en el Estadio Nacional de Singapur.
¿Cómo fue el desempeño de Brasil en 2026?
Brasil tuvo un año decepcionante, siendo eliminado en el Mundial por Noruega.
[Fuente: Noticias Argentinas]