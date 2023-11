Sergio Berensztein

-Un gobierno con poco volumen político. Parece mentira pero Javier Milei es un presidente muy fuerte y muy débil al mismo tiempo. Fuerte por los votos, por su mensaje, porque la sociedad vota a un programa transformacional.

-No ocultó lo que quería hacer. Lo dijo a los gritos, con la motosierra, nadie puede poner en duda que efectivamente él se ve a sí mismo como alguien que quiere cambiar la Argentina, pero al mismo tiempo tiene pocos legisladores, diputados, senadores, ningún gobernador.

-Eso, efectivamente, para gestionar un cambio constituye un obstáculo significativo. Por eso hay una discusión. Y no es menor. Y sí, va a tener volumen político. ¿Qué significa esto? El equipo, la experiencia, las personas que logren llevar adelante lo que él se propone.

-Las cosas no solamente hay que planificarlas, sino hay que implementarlas, llevarlas a cabo .En el pizarrón somos todos Bilardo pero después hay que jugar y ganar.

-Creo que ahí hay una incógnita muy importante de aquí en adelante, porque muchos creen que tal vez Milei pueda correr el mismo riesgo que corrió en su momento Macri . No confiar en ejecutivos, en técnicos, en gente que le traía una solución más bien conceptual o teórica, pero que en la práctica chocaba con las dificultades de una política que siempre esconde trampas y hace las cosas mucho más difíciles de lo que uno supone.

- No quedan dudas de que por lo menos uno le ha prestado atención el presidente electo y es el ex presidente. Hablar claro, desde el principio . Arrancar diciendo vamos a una estanflación que me parece que es el dato del día.