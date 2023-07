"Do It Again", la canción del Mundial femenino que refleja el empoderamiento

Agostina Meneghetti

La esperada canción oficial del Mundial femenino, "Do It Again", de BENEE y Mallrat, ya está disponible en las principales plataformas musicales.

El tema, interpretado por la neozelandesa BENEE y la australiana Mallrat, refleja el empoderamiento, la unidad y el carácter festivo que caracterizan a la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Las artistas han colaborado para componer una canción pegadiza que cautivará a la afición del mundo entero y pondrá una inolvidable banda sonora a la competición.

"Do It Again" quedará como el himno de todo un hito en el deporte femenino, ya que este Mundial va camino de convertirse en la competición femenina de una sola disciplina con mayor asistencia de la historia.

Dentro de menos de un mes, BENEE y Mallrat compartirán escenario en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, que tendrá lugar el 20 de julio en el Eden Park.

Su interpretación en directo de "Do It Again" será el punto de partida de esta excepcional competición, cuyo primer partido enfrentará a Nueva Zelanda, coanfitriona del torneo, y Noruega, campeona del mundo en 1995, en Auckland/Tamaki Makaurau.

