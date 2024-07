El caos que se vivió en el ingreso a la final: incidentes, corridas y heridos

Diferentes incidentes se registraron este domingo durante el ingreso al Hard Rock Stadium para la final de la Copa América entre Argentina y Colombia.

Marcelo Lamberti y Geo Monteagudo, enviados especiales de Cadena 3, cronicaron lo sucedido: "Hinchas intentaron entrar saltando las vallas y allí comenzó todo".

Allí, se mezclaron en un mismo lugar aquellos que tenían entradas y los que quisieron meterse de manera ilegal e intentaron entrar al estadio saltando los controles y vallas al ver que había escasa presencia policial.

En ese sentido, la Policía y la seguridad privada del estadio se vio desbordada, lo que generó disturbios.

A más de una hora del partido, la seguridad cerró todos los ingresos tras los disturbios. Eso provocó que el estadio esté prácticamente vacío a minutos de la gran final. Sin embargo, luego de un poco más de media hora comenzaron a circular los hinchas, ya que comenzaron a abrir las puertas.

Jorge, un cordobés hincha de la Selección, contó a Cadena 3: "Entramos con una hora de fila con los chicos llorando. Insoportable el calor, no se puede estar. Increíble que en este país pase esto", expresó angustiado.

Rodolfo Barilli, conductor de la radio, contó su situación: "Estamos adentro de casualidad. Contamos que estabamos con menores y se apiadaron de nosotros", expresó con dolor por lo sucedido.

Las impactantes imágenes

A look inside the situation at Hard Rock Stadium on the Suite Level.



Expected kickoff is still set for 8:45pm ET. pic.twitter.com/o95chh9pGq