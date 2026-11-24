Córdoba dejó atrás las lluvias del fin de semana largo y se prepara para varios días de calor intenso. Después de las fuertes tormentas que afectaron a distintos sectores de la provincia, el tiempo comenzó a estabilizarse.

El martes todavía se esperaba algo de inestabilidad y humedad elevada. Sin embargo, el cielo se fue despejando con el correr de las horas y la temperatura alcanzó una máxima de 26 grados. El miércoles llegaría con condiciones mucho más favorables: cielo despejado, mínima de 15 grados y máxima de 28.

El jueves presentaría mayor nubosidad, pero sin precipitaciones previstas. A partir del viernes, el calor comenzaría a sentirse con más fuerza y la máxima podría alcanzar los 30 grados en Córdoba capital, con registros posiblemente superiores en el interior. El aumento de las temperaturas se intensificaría durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Para el sábado se esperan 33 grados, con sol y ambiente caluroso.

El domingo y el lunes serían todavía más intensos, con máximas que podrían alcanzar los 35 grados en la ciudad de Córdoba. La situación sería más exigente en algunos sectores del interior provincial, donde los registros podrían superar los 40 grados.