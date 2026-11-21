Alertas

El área deserá afectada por tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Se esperan abundantes precipitaciones en cortos períodos, con frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 30 y 70 mm, superándose en forma puntual.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de cielo despejado. La temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 46%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el este-noreste, con una presión atmosférica de 1009 hPa.

El clima hoy sábado 21 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 27°. Las condiciones climáticas cambiarán a medida que avancen las horas, con la llegada de tormentas que podrían generar lluvias intensas. La humedad y el viento también influirán en la sensación térmica, que podría ser mayor a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 22 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 32°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 23, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30°, con cielo nublado. El martes 24, la mínima será de 17° y la máxima de 28°, con lluvias ligeras nuevamente. El miércoles 25, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 26, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, con algunas nubes dispersas.