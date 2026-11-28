Alertas
El área de Salta
será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Estas condiciones podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local, según el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) de Argentina.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Salta
presenta pocas nubes. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 29°. La humedad se encuentra en un 55%, mientras que la visibilidad es de 10,000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1013 hPa.
El clima hoy sábado 28 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 30°. Las condiciones climáticas indican la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo del día, con un aumento en la intensidad hacia la tarde. La humedad y el viento también jugarán un papel importante en la sensación térmica.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta
se presentarán variados. Para el domingo 29 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 29°, con cielo nublado. El lunes 30 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 34°, con lluvias moderadas. El martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 22°, con lluvias intensas. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 16° y la máxima de 20°, con lluvias ligeras esperadas.