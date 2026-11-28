Alertas

El área deserá afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Estas condiciones podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local, según el(SMN) de Argentina.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enpresenta pocas nubes. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 29°. La humedad se encuentra en un 55%, mientras que la visibilidad es de 10,000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 30°. Las condiciones climáticas indican la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo del día, con un aumento en la intensidad hacia la tarde. La humedad y el viento también jugarán un papel importante en la sensación térmica.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense presentarán variados. Para el domingo 29 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 29°, con cielo nublado. El lunes 30 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 34°, con lluvias moderadas. El martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 22°, con lluvias intensas. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 16° y la máxima de 20°, con lluvias ligeras esperadas.