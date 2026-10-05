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Clima

Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre, Mendoza presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 12° y 21°. Se espera viento moderado y baja humedad en la región.

05/10/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo de Mendoza se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 18°, lo que indica un clima fresco. La humedad es del 34%, lo que contribuye a una atmósfera relativamente seca. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 5 m/s desde el sureste, lo que puede generar una leve sensación de frescor.

El clima hoy lunes 5 de octubre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 21°. El viento se mantendrá en torno a los 5 m/s, lo que podría generar ráfagas en algunas áreas. La humedad se mantendrá baja, lo que es característico de la región en esta época del año. No se anticipan lluvias, por lo que los habitantes de Mendoza podrán disfrutar de un día mayormente nublado pero sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica un aumento en las temperaturas. El martes 6 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 25°, con cielo despejado. El miércoles 7 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 8 y viernes 9 de octubre, las temperaturas continuarán bajando, con mínimas de 11° y máximas de 17°, también con posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones del clima, especialmente si planean actividades al aire libre.

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