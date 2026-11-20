Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de broken clouds, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica se encuentra en 20°, con una humedad del 68%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy viernes 20 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s, y la humedad se mantiene en un 68%. No se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con algunas variaciones. Para el sábado 21 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 22°, con posibilidad de light rain. El domingo 22 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 27°, también con light rain. El lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 26°, con light rain nuevamente. Para el martes 24 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con moderate rain. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 26°, con overcast clouds.